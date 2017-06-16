Впавшая в кому после давки в Турине женщина скончалась в больнице

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Турин (Италия), 16 июня. Усилия медиков не увенчались успехом. Женщина, которая пострадала во время давки в Турине в ходе финала футбольной Лиги чемпионов, умерла, не приходя в сознание.

38-летняя итальянка Эрика Пьолетти была доставлена в больницу в субботу, 3 июня, в критическом состоянии и продолжительной остановкой сердца. Около двух недель она находилась в коме. Врачи пытались сделать все возможное, но проведенные анализы показали, что головной мозг получил необратимые повреждения. Об этом пишут итальянские СМИ.

Напомним, 3 июня свыше 1,5 тысяч человек были травмированы в массовой давке в Турине. По одной из версий, паника возникла в результате «шутки» подростков, которые выдали себя за террористов. По другим данным, в толпе людей раздались хлопки, испугавшие людей.