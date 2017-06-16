Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
«МИР» станет средством для моментальных платежей
Triangle Created with Sketch.

«МИР» станет средством для моментальных платежей

7:17  16 Июня 2017
138

«МИР» станет средством для моментальных платежей

Москва, 16 июня. В середине июля в России  могут принять решение об использовании Национальной системы платежных карт (НСПК), как платформы для внедрения в стране системы моментальных платежей.

Как пишут «Известия», в перспективе, с внедрением данной системы, когда люди почувствуют все удобства от моментальных платежей, в России значительно увеличится безналичный перевод денежных средств.

«Популярность сервиса р2р-платежей растет благодаря простоте, удобству и скорости переводов. Безусловно, этот сервис нужно развивать на единой платформе», — распространила официальное сообщение пресс-служба НСПК.

Как уточняется, по планам совершать платежи можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы. С внедрением новой системы жители России смогут переводить друг другу до 100 тысяч рублей.

#россия #мир
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть