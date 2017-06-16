«МИР» станет средством для моментальных платежей

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Москва, 16 июня. В середине июля в России могут принять решение об использовании Национальной системы платежных карт (НСПК), как платформы для внедрения в стране системы моментальных платежей.

Как пишут «Известия», в перспективе, с внедрением данной системы, когда люди почувствуют все удобства от моментальных платежей, в России значительно увеличится безналичный перевод денежных средств.

«Популярность сервиса р2р-платежей растет благодаря простоте, удобству и скорости переводов. Безусловно, этот сервис нужно развивать на единой платформе», — распространила официальное сообщение пресс-служба НСПК.

Как уточняется, по планам совершать платежи можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы. С внедрением новой системы жители России смогут переводить друг другу до 100 тысяч рублей.