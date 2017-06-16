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Спорт
Назван автор лучшего гола Лиги чемпионов
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Назван автор лучшего гола Лиги чемпионов

7:09  16 Июня 2017
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Назван автор лучшего гола Лиги чемпионов

Анкара, 16 июня. Автором лучшего гола Лиги чемпионов в нынешнем сезоне признан форвард турецкого «Бешикташа» Дженк Тосун. Таковы результаты голосования, которые опубликованы на официальном сайте УЕФА.

Любители футбола не остались равнодушными к мастерски забитому Тосуном мячу в матче с португальской «Бенфики» в групповом этапе. Он набрал 41% голосов.

Турецкий форвард обошел даже Марио Манджукича, который стал автором гола в ворота «Реала» в финале Лиги чемпионов, и самого Криштиану Роналду, отличившегося в матче против «Спортинга». 

#роналду #тосун #манджукич
Алексей Громов
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