Самая важная часть: Путин рассказал, что США вмешивались в российские выборы

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США активно вмешивались в российские выборы, рассказал американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин. Причем, особенно агрессивными попытки вмешательства были в 2012 году.

В последней части четырехсерийного фильма, которую показали в четверг на американском кабельном канале Showtime, на вопрос Оливера Стоуна о том, вмешивались ли США в выборы в России, Владимир Путин ответил: «И в 2000 и в 2012. Всегда было, но в 2012 это было особенно агрессивно».

«Я в детали не буду вдаваться, американские партнеры об этом знают. Я и Керри говорил, и Обаме. Нам трудно даже себе представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России, собирали там у себя оппозиционные силы, финансировали, бегали там на всякие митинги оппозиционные. Но дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна заниматься налаживанием отношений между государствами», — сказал глава РФ.

Он отметил, что заниматься «всем, чем угодно» могут неправительственные организации.

«Хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд прокладок и структур — то ли из Госдепа, то ли из других квазигосударственных источников на всем постсоветском пространстве, в Восточной Европе и во многих других странах. И в Африке то же самое происходит, и в Латинской Америке», — добавил российский лидер.

А отвечая на вопрос американского кинорежиссера о том, предпринимались ли в 2012 году попытки кибервмешательства в российские выборы, президент России заявил, что не особо обращает внимание на это.

«Потому что у нас есть своя повестка дня, мы идем по ней. Мне кажется, что многие наши партнеры часто живут в каком-то своем мире и часто не понимают реальных процессов, происходящих в других странах, в том числе в России», — пояснил он.

Интервью с российским президентом Владимиром Путины Оливер Стоун записывал с июля 2015 года по февраль 2017. Сегодня американский телеканал Showtime, показал четвертую, заключительную часть фильма о главе РФ.

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что своим фильмом о президенте России Владимире Путине намерен предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщает Star Tribune, Стоун попытается с помощью своей картины восстановить отношения между странами.

Сам американский кинорежиссер отметил, что для США сейчас важно понять другую точку зрения.

Еще анонсируя показ, он обещал, что в фильме американцам будет представлена точка зрения, которую они еще не слышали и рассказал, что четыре раза за два года встречался с президентом России.

«Путин — один из наиболее важных мировых лидеров, и, поскольку Вашингтон объявил его заклятым врагом», нужно знать, что он обо всем этом думает», – пояснил режиссер.

По признанию Стоуна, при общении с президентом РФ его поразила прямота Путина. При этом режиссер отметил, что считает — и он, и его съемочная группа «отдали должное» главе РФ, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения России в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани ядерной войны.

Также кинорежиссер выразил уверенность, что Россия не влияла на выборы президента США. Все слухи о якобы вмешательстве российских хакеров режиссер считает политической войной демократов против Дональда Трампа.

Американские кинозрители, которые уже посмотрели все части фильма, раскрывающие точку зрения главы РФ на важнейшие события, которые происходили в России и в мире, называют четвертую часть самой важной из всего фильма.

The most important part of The Putin Interviews #ThePutinInterviews @SHO_Docs — World Politics (@physicspolitics) June 16, 2017

И благодарят кинорежиссера за то, что «четвертая часть The Putin Interviews начинается с серьезных вопросов. Очень подробно!»

Part 4 of #ThePutinInterviews tonight. What do you think? Analyses, observations, and perceptions of our acting all welcome. ???? pic.twitter.com/OVJVuApS1P — Oliver Stone (@TheOliverStone) June 15, 2017

Посмотревшие фильм, советуют сделать это и другим пользователям, отмечая: «Как по мне, то все с Путиным в порядке, как и со всем, что он говорит. Не такой плохой человек, как его описывает правительство США».

Watch the Putin interviews by Oliver stone. Putin is ok in my book like everything he says. No a bad man like the US government says he is! — dustinnb (@dustinnb) June 16, 2017

И добавляют: «Сравнивая наше правительство и Путина, Путин – тот, кто считается с американскими налогоплательщиками и гражданами. Задумайтесь об этом».

Between our Government and Putin,

Putin is the one who considers the #USA tax payers and citizens.

Let that sink in#ThePutinInterviews — Galileo's Tea (@Galileos_tea) June 16, 2017

«Посмотрев Интервью с Путиным, можно понять, почему этого человека так боятся и почему он самый могущественный лидер в мире».

Watching the #PutinInterviews you can tell why this man is so feared and why he is the most powerful leader in the world. — Xavier (@Mohammed_miiah) June 16, 2017

«В этот момент я понимаю, что предпочту Путина и Россию любому демократу, половине республиканцев, Германии или Франции».

#ThePutinInterviews at this point I believe I would take Putin&Russia over every Demoncrat half the @GOP Germany or France #MAGA #tcot #USA — Ron (@TH3R34LTRUTH) June 16, 2017

«Мне нужно снова посмотреть The Putin Interviews, не отвлекаясь. Путин – харизматичный, красноречивый, остроумный и понимающий лидер своего народа. Что трудно сказать о любом из последних президентов США. К сожалению».

I need to watch #PutinInterviews again without distraction. Putin is a fascinating, eloquent, intelligent & smart leader of his people. — ㅤɒiƨlɘγ (@AisIey) June 16, 2017



Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм.

Ранее стало известно, что фильм Оливера Стоуна о российском президенте намерены показать во Франции. В России картину покажет Первый канал. Фильм будет транслироваться с 19 по 22 июня.