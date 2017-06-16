Самая важная часть: Путин рассказал, что США вмешивались в российские выборы
США активно вмешивались в российские выборы, рассказал американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин. Причем, особенно агрессивными попытки вмешательства были в 2012 году.
В последней части четырехсерийного фильма, которую показали в четверг на американском кабельном канале Showtime, на вопрос Оливера Стоуна о том, вмешивались ли США в выборы в России, Владимир Путин ответил: «И в 2000 и в 2012. Всегда было, но в 2012 это было особенно агрессивно».
«Я в детали не буду вдаваться, американские партнеры об этом знают. Я и Керри говорил, и Обаме. Нам трудно даже себе представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России, собирали там у себя оппозиционные силы, финансировали, бегали там на всякие митинги оппозиционные. Но дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна заниматься налаживанием отношений между государствами», — сказал глава РФ.
Он отметил, что заниматься «всем, чем угодно» могут неправительственные организации.
«Хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд прокладок и структур — то ли из Госдепа, то ли из других квазигосударственных источников на всем постсоветском пространстве, в Восточной Европе и во многих других странах. И в Африке то же самое происходит, и в Латинской Америке», — добавил российский лидер.
А отвечая на вопрос американского кинорежиссера о том, предпринимались ли в 2012 году попытки кибервмешательства в российские выборы, президент России заявил, что не особо обращает внимание на это.
«Потому что у нас есть своя повестка дня, мы идем по ней. Мне кажется, что многие наши партнеры часто живут в каком-то своем мире и часто не понимают реальных процессов, происходящих в других странах, в том числе в России», — пояснил он.
Интервью с российским президентом Владимиром Путины Оливер Стоун записывал с июля 2015 года по февраль 2017. Сегодня американский телеканал Showtime, показал четвертую, заключительную часть фильма о главе РФ.
Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что своим фильмом о президенте России Владимире Путине намерен предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном.
Как сообщает Star Tribune, Стоун попытается с помощью своей картины восстановить отношения между странами.
Сам американский кинорежиссер отметил, что для США сейчас важно понять другую точку зрения.
Еще анонсируя показ, он обещал, что в фильме американцам будет представлена точка зрения, которую они еще не слышали и рассказал, что четыре раза за два года встречался с президентом России.
«Путин — один из наиболее важных мировых лидеров, и, поскольку Вашингтон объявил его заклятым врагом», нужно знать, что он обо всем этом думает», – пояснил режиссер.
По признанию Стоуна, при общении с президентом РФ его поразила прямота Путина. При этом режиссер отметил, что считает — и он, и его съемочная группа «отдали должное» главе РФ, представив на фоне изложения фактов Запада его комментарии, которые могут объяснить точку зрения России в надежде предотвратить непонимание и опасную ситуацию на грани ядерной войны.
Также кинорежиссер выразил уверенность, что Россия не влияла на выборы президента США. Все слухи о якобы вмешательстве российских хакеров режиссер считает политической войной демократов против Дональда Трампа.
Американские кинозрители, которые уже посмотрели все части фильма, раскрывающие точку зрения главы РФ на важнейшие события, которые происходили в России и в мире, называют четвертую часть самой важной из всего фильма.
И благодарят кинорежиссера за то, что «четвертая часть The Putin Interviews начинается с серьезных вопросов. Очень подробно!»
Посмотревшие фильм, советуют сделать это и другим пользователям, отмечая: «Как по мне, то все с Путиным в порядке, как и со всем, что он говорит. Не такой плохой человек, как его описывает правительство США».
И добавляют: «Сравнивая наше правительство и Путина, Путин – тот, кто считается с американскими налогоплательщиками и гражданами. Задумайтесь об этом».
«Посмотрев Интервью с Путиным, можно понять, почему этого человека так боятся и почему он самый могущественный лидер в мире».
«В этот момент я понимаю, что предпочту Путина и Россию любому демократу, половине республиканцев, Германии или Франции».
«Мне нужно снова посмотреть The Putin Interviews, не отвлекаясь. Путин – харизматичный, красноречивый, остроумный и понимающий лидер своего народа. Что трудно сказать о любом из последних президентов США. К сожалению».
Путин и Стоун провели несколько продолжительных бесед, на основе которых был снят четырехсерийный документальный фильм.
Ранее стало известно, что фильм Оливера Стоуна о российском президенте намерены показать во Франции. В России картину покажет Первый канал. Фильм будет транслироваться с 19 по 22 июня.