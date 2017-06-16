Оливер Стоун рассказал, кто на самом деле вмешивался в выборы в США

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Вашингтон, 16 июня. Режиссер четырехчасового фильма о президенте России Владимире Путине Оливер Стоун считает, что у спецслужб США нет веских доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года. Об этом Стоун заявил в эфире телеканала Fox.

«Для подобных обвинений нужны доказательства. Но сейчас у нас есть лишь скудные сведения. И об этом говорят и ЦРУ, и АНБ, и ФБР», — сообщил режиссер.

Оливер Стоун заявил, что влияние на президентские выборы в США оказал бывший директор ФБР Джеймс Коми, решив прекратить расследование в отношении экс-кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Также Стоун отметил, что директор ЦРУ Джон Бреннан враждебно относится к президенту США Дональду Трампу и своими обвинениями в адрес России лишь усугубляет атмосферу паранойи.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну сообщил об агрессивном вмешательстве США в президентские выборы в России в 2002 и 2012 годах.