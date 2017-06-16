Ребенок попал в реанимацию после прогулки в детском саду на Камчатке

В Избранное

Скопировать

Петропавловск-Камчатский, 16 июня. Четырехлетнего ребенка увезли в реанимацию Камчатской краевой больницы после того, как он получил травму во время прогулки в детском саду.

Произошедшим заинтересовался СК РФ. Следователи регионального управления уже приступили к проверке, которая должна установить все подробности инцидента и степень вины сотрудников детского учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ведомства Елену Матафонову.

«По предварительным данным, четырехлетний ребенок во время прогулки в детском саду №50 Петропавловска-Камчатского получил травму во время катания на детской горке», — рассказала она.

Свою служебную проверку проводят и городские власти. С таким требованием выступил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, который назвал произошедшее вопиющим случаем.