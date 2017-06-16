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Продажи новых премиум-минивэнов Peugeot и Citroen стартуют в России 1 июля
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Продажи новых премиум-минивэнов Peugeot и Citroen стартуют в России 1 июля

6:54  16 Июня 2017  /обновлено: 6:53  16 Июня 2017
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Продажи новых премиум-минивэнов Peugeot и Citroen стартуют в России 1 июля

Москва, 16 июня. Через две недели, с 1 июля 2017 года в России начнутся продажи новых премиум-минивэнов Peugeot и Citroen.

Как пишут специализированные СМИ, модели Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, стоимость которых в базовой комплектации составит без одной тысячи два миллиона рублей, понравятся большим семьям, поклонникам путешествий и активного образа жизни.

Продажи новых премиум-минивэнов Peugeot и Citroen стартуют в России 1 июля

Как отмечается, кому мало базовой комплектации, могут приобрести расширенную версию. Так цена топовых модификаций начинается от 2 599 тысяч рублей. При этом оба автомобиля предлагаться в двух вариантах длины: 4,95 и 5,30 метров.

#россия #peugeot #citroen
Константин Терехов
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