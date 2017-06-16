Сирия: ИГ применяет тактику «выжженной земли» при отступлении в Алеппо

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Дамаск, 16 июня. Боевики террористической организации ИГ* (запрещена на территории РФ) применяют при отступлении тактику «выжженной земли». Об этом журналистам рассказали жители освобожденных от террористов населенных пунктов в провинции Алппо.

По свидетельствам очевидцев, во время отступления боевики разбирают и вывозят жизненно важные предприятия, уничтожают объекты инфраструктуры и убивают мирное население.

«Террористы применяли тактику «выжженной земли» — уничтожали и разрушали объекты социальной инфраструктуры в надежде, что мирное население не рискнет приехать сюда из лагерей беженцев», — рассказал журналистам житель села Аран Усама Обейд.

Мирные жители отмечают, что, несмотря на ложности, в освобожденные населенные пункты продолжают возвращаться беженцы. Власти открывают в селах медицинские пункты, восстанавливают водоснабжение и подачу электроэнергии.

* Организация запрещена на территории РФ.