Исследователи сообщили, что нашли восьмое чудо света в Новой Зеландии

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Веллингтон, 16 июня. Новозеландские исследователи Рекс Банн и Саша Холден заявили о том, что именно на территории островного государства находится восьмое чудо света.

Как передает «Газета.ru», правда, мировое достояние ныне погребено под огромным слоем пепла и грязи после извержения вулкана Таравера, которое имело место быть в конце 18-го века.

Речь идет о так называемых Розовых и Белых террас Отукапуаранги — силикатных соединениях, которые были результатом гейзерных выбросов. В свое время они привлекали толпы туристов.

В настоящее время исследователи намерены откопать восьмое чудо света, правда, сохранилось ли оно, и если – да, то в каком находится состоянии, общественности не сообщается.