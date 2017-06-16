ФАН публикует страшные подробности трагедии в Юнтоловском заказнике

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Санкт-Петербург, 16 июня. Трагедия в Юнтоловском заказнике в Петербурге обросла страшными подробностями: пропавший ребенок был задушен, а ее бабушка пыталась перегрызть себе вены.

Как сообщает корреспондент ФАН, участвовавший в операции по поиску 54-летней Марины Миргалеевой и ее месячной внучки Аниты, около четырех часов утра в труднодоступном месте Юнтоловского заказника спасатели обнаружили женщину в состоянии шока. Рядом лежало мертвое тело девочки. Руки женщины были в крови. Медики сделали предварительный вывод, что она хотела покончить с собой, пытаясь перегрызть вены. Также, по предварительной версии, младенец был задушен. Что послужило причиной трагедии пока неизвестно. Марина Миргалеева не в состоянии говорить. Сейчас с ней работают психологи.

Напомним, искать потерявшихся людей стали около 18 часов вечера накануне. На ноги были подняты более 400 человек личного состава МЧС, поисково-спасательных служб, кинологи. Пока не стемнело, территорию Юнтоловского заказника осматривали с помощью беспилотных аппаратов. Как заявил корреспонденту агентства заместитель начальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Игорь Титенок, работы проводились по трем основным направлениям: спасатели прочесывали лес, водоемы и вместе с районном обходили близлежащие кварталы.

Последний раз женщина выходила на связь около половины четвертого в четверг. Она сообщила родным, что после прогулки направляется домой. По телефону было слышно, как плачет месячная Анита. До дома от этого места идти максимум 15 минут. Когда прошел час и родные не вернулись, отец ребенка поднял тревогу.

Первую страшную находку спасатели сделали незадолго до полуночи: нашли коляску, предположительно ту, в которой был ребенок. В ней находились вещи девочки: оделяло, пеленки. Все со следами крови. Там же обнаружили мобильный телефон Марины Миргалеевой. Родители девочки подтвердили, что найденные вещи и коляска их.

После этого квадрат, где обнаружили вещи, было решено проверить еще раз. И около четырех часов утра собака одного из кинологов обнаружила пропавшую женщину. Район, где были обнаружены люди, полиция оцепила, и вход туда был разрешен лишь медикам и сотрудникам Следственного комитета. Никаких комментариев для прессы пока нет. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Денис Машкин