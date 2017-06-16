Бизнес в России недоволен стоимостью аренды помещений

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Москва, 16 июня. Для большинства российских компаний одним из главных приоритетов стало снижение затрат на аренду офисов. Об этом со ссылкой на опрос компании «Регус» сообщают «Известия».

Опрос проводился среди офисных работников в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге. По данным исследования, наряду с Австрией и Португалией Россия вошла в тройку стран, где недовольство бизнеса стоимостью аренды помещений наиболее высоко. Об этом заявили более 60% участников опроса.

При этом 18% российских компаний стараются отказаться от аренды помещений на фиксированный срок в пользу гибких условиях. По мнению 38% респондентов — это тревожный сигнал, так как снижение спроса на фиксированную аренду может говорить о скором расширении компаний, либо о сокращении штатов. Положительно переход на гибкие условия аренды офисов оценивают лишь 26% опрошенных.