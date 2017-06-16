Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Закон об отречении императора введен в действие в Японии
Triangle Created with Sketch.

Закон об отречении императора введен в действие в Японии

6:23  16 Июня 2017
182

Закон об отречении императора введен в действие в Японии

Токио, 16 июня. В Японии вступил  в действие закон, позволяющий действующему императору Акихито отречься от престола.

Как пишет «Газета.ru», законопроект, который ранее одобрил парламент страны восходящего солнца, будет действовать начиная с пятницы 16 июня 2017 года в течение трех ближайших лет.

Согласно документу, на протяжении этого времени императору Акихито и только ему будет разрешено сложить полномочия. Эксперты предполагают, что отречение от престола произойдет уже в 2018 году.

#япония #акихито
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть