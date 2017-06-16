Закон об отречении императора введен в действие в Японии

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Токио, 16 июня. В Японии вступил в действие закон, позволяющий действующему императору Акихито отречься от престола.

Как пишет «Газета.ru», законопроект, который ранее одобрил парламент страны восходящего солнца, будет действовать начиная с пятницы 16 июня 2017 года в течение трех ближайших лет.

Согласно документу, на протяжении этого времени императору Акихито и только ему будет разрешено сложить полномочия. Эксперты предполагают, что отречение от престола произойдет уже в 2018 году.