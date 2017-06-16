Минстрой получит право контролировать сборы платы за капремонт

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Москва, 16 июня. Министерство строительства и ЖКХ начнет следить за ходом капитального ремонта в регионах. Для этого уже подготовлен проект поправок в положение о министерстве, которые наделяют его дополнительными полномочиями.

В «Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ» будут внесены поправки, которые добавят в перечень полномочий Минстроя мониторинг капремонта в регионах, «в том числе в части установления размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах».

Как сообщают «Известия», это позволит ведомству вести постоянный мониторинг хода капитального ремонта и оценивать, насколько корректно в субъектах РФ назначены платежи.

Ведомство также будет следить за тем, чтобы собранные на капитальный ремонт деньги расходовались оперативно и по назначению.