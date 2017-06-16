Эксперты отметили разворот к внутренней повестке на прямой линии Путина

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Москва, 16 июня. Эксперты отметили, что на прямой линии Владимир Путин сосредоточился на внутренних проблемах России, отвечая на запрос общества. Об этом сообщает газета «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что на прошедшей накануне прямой линии президент России Владимир Путин активно обращал внимание на внутренние дела. При этом глава государства дал губернаторам понять, что именно в их ведении находится решение локальных проблем.

«Если предыдущие «прямые линии» так или иначе начинались с крупных международных блоков, то сейчас эти темы идут в канве неких домашних дел», — цитирует издание слова руководителя региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрея Колядина.

Также эксперты отметили несколько новых особенностей во взаимоотношениях президента с губернаторами. В частности более частый разговор с главами регионов «через Генеральную прокуратуру».

В экономических вопросах президент, по мнению экспертов, сообщил два основных посыла. Владимир Путин отметил переход российской экономики к росту и призвал Центральный банк проводить осторожную денежно-кредитную политику.