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Сирия, 16 июня. В Хомсе идут ожесточенные бои между правительственной армией и террористами «Исламского государства»* на трассе Пальмира – Сухна, в провинции Даръа ВКС РФ и ВВС САР наносят интенсивные удары по укреплениям боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хомсе идут бои с ИГ*, правительственные силы открыли границу Ирака для транспортировки оружия, правительственный танк водбит боевиками в провинции Даръа.

«Исламское государство»: на складе боевиков в Дейр эз-Зоре прогремел взрыв, террористы обстреляли конвой САА, направляющийся в Даръа. ИГ отбило очередную атаку SDF**** на 17-ю базу к северу от Ракки.

Провинция Дамаск

По словам представителей «Джейш аль-Ислам»*****, они уничтожили 80% сил «Хайят Тахрир аш-Шам» в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

Боевики отбили атаку YPG, получили подкрепление и начали наступление в Дарет Изза.

Турецкая артиллерия поддерживает боевиков в боях с YPG в округе Африн к северу от Алеппо.

Провинция Хомс

Идут ожесточенные бои между правительственной армией и террористами «Исламского государства» на трассе Пальмира – Сухна.

Правительственные силы открыли границу Ирака для транспортировки оружия, необходимого армии, из Ирана, в районе 20 километров от блокпоста Аль-Танф.

По словам террористов «Исламского государства», САА достигла перекрестка Т3 и находится в семи километрах от станции Т3, бои идут второй день.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в окрестностях базы Панорама в Дейр эз-Зоре.

Произошел большой взрыв на складе боеприпасов террористов «Исламского государства» в районе Аль-Канамат, что привело к разрушению нескольких зданий. Также сообщается, что в результате взрыва десятки террористов ликвидированы и ранены.

Провинция Даръа

ВКС РФ и ВВС САР продолжают наносить интенсивные удары по укреплениям боевиков в городе Даръа.

Согласно кадрам со спутника, палестинский лагерь в Даръа полностью разрушен авиаударами.

Идут бомбардировки ВВС САР в области Ладжат на северо-востоке провинции.

Боевики обстреляли конвой армии правительства Сирии, двигающийся в Даръа.

Боевики подбили правительственный танк в Даръа.

#Daraa: T-72 Adra reportedly damaged by Bunian Marsous op. room after hit by tank shell. pic.twitter.com/HwngZqj40P — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) June 15, 2017

Террористы «Исламского государства» отбили атаку ССА** на юго-западе провинции, убив двух боевиков.

Источники в Иордании сообщают, что иорданский военный координационный комитет начал обсуждать с сирийской стороной через российского посредника возможность возвращения сирийской арабской армии полномочий управления блокпостом Насиб на юге провинции Даръа.

Провинция Ракка

«Тигры», находящиеся в Ракке, заявили, что совсем скоро достигнут трассы Итрия – Саламия.

Сирийский репортер, который был с «Тиграми» в Восточном Алеппо 13 часов назад, заявил, что теперь они находятся недалеко от авиабазы Табки.

С марта от авиаударов коалиции погибли более 300 мирных жителей Ракки, сообщили военные следователи ООН.

Террористы «Исламского государства» заявляют, что по-прежнему занимают 17-ю базу к северу от Ракки и держат оборону, третья атака SDF была отбита. Сахарная фабрика полностью освобождена «Джейш Тавар» и SDF.

Боевики ИГ атаковали SDF с помощью ПТРК в деревне Сахль в западном пригороде Ракки.

Террористы «Исламского государства» заявляют, что в результате атаки боевиков были убиты 32 бойца SDF в районе Аль-Джазра на западе Ракки.

Сообщается, что двое военнослужащих США получили ранения в результате взрыва шахид-мобиля «Исламского государства» в восточном районе Синаа в Ракке. После ранения они были доставлены в Хасаку на вертолете.

Взорвался шахид-мобиль в населенном пункте Айн Исса на севере провинции.

A SVBIED has exploded in Ayn Issa town North of #Raqqah countryside. #Syria — Nassim al-Talib (@geopolitiquee) June 15, 2017

Провинция Хама

Российская военная полиция развернула мобильный лагерь в Хаме.

«Джейш аль-Наср» обстреляли базу САА в Маардесе из «Градов» в связи с продолжающимися бомбардировками Латамины.

Части «Лива аль-Кудс» принимают участие в боях с террористами «Исламского государства» к востоку от Саламии. Напомним, что целью этого наступления является уничтожение террористов «Исламского государства», занимающих город Арбат в провинции Хама

Сообщается, что артиллерия NDF****** обстреливает боевиков в Аль-Сатият к западу от Саламии.

Провинция Кунейтра

САА наносит удары по боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» к востоку от населенного пункта Хадар на севере провинции.

Ирак

Террористы «Исламского государства» взорвали три высоковольтные вышки между Хит и Аль-Багдади в провинции Аль-Анбар.

Три человека получили ранения в результате взрыва бомбы в районе Аль-Фурат к западу от Багдада.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)