Сирия новости 16 июня 07.00: под Пальмирой идут бои между САА и ИГ, ВКС РФ наносит удары по боевикам в Даръа
Сирия, 16 июня. В Хомсе идут ожесточенные бои между правительственной армией и террористами «Исламского государства»* на трассе Пальмира – Сухна, в провинции Даръа ВКС РФ и ВВС САР наносят интенсивные удары по укреплениям боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хомсе идут бои с ИГ*, правительственные силы открыли границу Ирака для транспортировки оружия, правительственный танк водбит боевиками в провинции Даръа.
«Исламское государство»: на складе боевиков в Дейр эз-Зоре прогремел взрыв, террористы обстреляли конвой САА, направляющийся в Даръа. ИГ отбило очередную атаку SDF**** на 17-ю базу к северу от Ракки.
Провинция Дамаск
По словам представителей «Джейш аль-Ислам»*****, они уничтожили 80% сил «Хайят Тахрир аш-Шам» в Восточной Гуте.
Провинция Алеппо
Боевики отбили атаку YPG, получили подкрепление и начали наступление в Дарет Изза.
Турецкая артиллерия поддерживает боевиков в боях с YPG в округе Африн к северу от Алеппо.
Провинция Хомс
Идут ожесточенные бои между правительственной армией и террористами «Исламского государства» на трассе Пальмира – Сухна.
Правительственные силы открыли границу Ирака для транспортировки оружия, необходимого армии, из Ирана, в районе 20 километров от блокпоста Аль-Танф.
По словам террористов «Исламского государства», САА достигла перекрестка Т3 и находится в семи километрах от станции Т3, бои идут второй день.
Провинция Дейр эз-Зор
ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в окрестностях базы Панорама в Дейр эз-Зоре.
Произошел большой взрыв на складе боеприпасов террористов «Исламского государства» в районе Аль-Канамат, что привело к разрушению нескольких зданий. Также сообщается, что в результате взрыва десятки террористов ликвидированы и ранены.
Провинция Даръа
ВКС РФ и ВВС САР продолжают наносить интенсивные удары по укреплениям боевиков в городе Даръа.
Согласно кадрам со спутника, палестинский лагерь в Даръа полностью разрушен авиаударами.
Идут бомбардировки ВВС САР в области Ладжат на северо-востоке провинции.
Боевики обстреляли конвой армии правительства Сирии, двигающийся в Даръа.
Боевики подбили правительственный танк в Даръа.
#Daraa: T-72 Adra reportedly damaged by Bunian Marsous op. room after hit by tank shell. pic.twitter.com/HwngZqj40P— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) June 15, 2017
Террористы «Исламского государства» отбили атаку ССА** на юго-западе провинции, убив двух боевиков.
Источники в Иордании сообщают, что иорданский военный координационный комитет начал обсуждать с сирийской стороной через российского посредника возможность возвращения сирийской арабской армии полномочий управления блокпостом Насиб на юге провинции Даръа.
Провинция Ракка
«Тигры», находящиеся в Ракке, заявили, что совсем скоро достигнут трассы Итрия – Саламия.
Сирийский репортер, который был с «Тиграми» в Восточном Алеппо 13 часов назад, заявил, что теперь они находятся недалеко от авиабазы Табки.
#Syria #Raqqa Syrian Reporter @maan_abo_sham who was with #Tiger_Forces @ #EasternAleppo Said 13 hours ago they are near Tabqa Airbase pic.twitter.com/Uh23t5Rqlk— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 15, 2017
С марта от авиаударов коалиции погибли более 300 мирных жителей Ракки, сообщили военные следователи ООН.
Террористы «Исламского государства» заявляют, что по-прежнему занимают 17-ю базу к северу от Ракки и держат оборону, третья атака SDF была отбита. Сахарная фабрика полностью освобождена «Джейш Тавар» и SDF.
Боевики ИГ атаковали SDF с помощью ПТРК в деревне Сахль в западном пригороде Ракки.
Террористы «Исламского государства» заявляют, что в результате атаки боевиков были убиты 32 бойца SDF в районе Аль-Джазра на западе Ракки.
Сообщается, что двое военнослужащих США получили ранения в результате взрыва шахид-мобиля «Исламского государства» в восточном районе Синаа в Ракке. После ранения они были доставлены в Хасаку на вертолете.
Взорвался шахид-мобиль в населенном пункте Айн Исса на севере провинции.
A SVBIED has exploded in Ayn Issa town North of #Raqqah countryside. #Syria— Nassim al-Talib (@geopolitiquee) June 15, 2017
Провинция Хама
Российская военная полиция развернула мобильный лагерь в Хаме.
«Джейш аль-Наср» обстреляли базу САА в Маардесе из «Градов» в связи с продолжающимися бомбардировками Латамины.
Части «Лива аль-Кудс» принимают участие в боях с террористами «Исламского государства» к востоку от Саламии. Напомним, что целью этого наступления является уничтожение террористов «Исламского государства», занимающих город Арбат в провинции Хама
Сообщается, что артиллерия NDF****** обстреливает боевиков в Аль-Сатият к западу от Саламии.
#Syria #Hama #EasternHama Sounds heard around #Salamiyah City 1 hour ago was #NDF Shelling Militants in Al Sathiyyat area west of the city. pic.twitter.com/gRdgaQGf4S— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 15, 2017
Провинция Кунейтра
САА наносит удары по боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» к востоку от населенного пункта Хадар на севере провинции.
Ирак
Террористы «Исламского государства» взорвали три высоковольтные вышки между Хит и Аль-Багдади в провинции Аль-Анбар.
Три человека получили ранения в результате взрыва бомбы в районе Аль-Фурат к западу от Багдада.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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