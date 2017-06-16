Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
МИД проверяет информацию о захвате российской яхты судном из КНДР
Triangle Created with Sketch.

МИД проверяет информацию о захвате российской яхты судном из КНДР

5:56  16 Июня 2017
309

МИД проверяет информацию о захвате российской яхты судном из КНДР

Владивосток, 16 июня. В российском внешнеполитическом ведомстве проводят проверку по факту информации о захвате яхты из Приморского края северокорейским судном.

Как пишет «Газета.ru», проверку проводит представительство МИД во Владивостоке, где заявили, что есть информация об инциденте, однако конкретных данных, что же случилось  — пока не приводится.

Добавим, что предположительно  в четверг в северо-западной части Японского моря судном под флагом КНДР была задержана яхта Katalexa из Приморского края.

#россия #мид
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть