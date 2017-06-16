МИД проверяет информацию о захвате российской яхты судном из КНДР

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Владивосток, 16 июня. В российском внешнеполитическом ведомстве проводят проверку по факту информации о захвате яхты из Приморского края северокорейским судном.

Как пишет «Газета.ru», проверку проводит представительство МИД во Владивостоке, где заявили, что есть информация об инциденте, однако конкретных данных, что же случилось — пока не приводится.

Добавим, что предположительно в четверг в северо-западной части Японского моря судном под флагом КНДР была задержана яхта Katalexa из Приморского края.