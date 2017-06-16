Песков: Президент готов говорить с «конструктивной оппозицией»

В Избранное

Скопировать

В России сейчас нет достойной и конструктивной оппозиции. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Он пояснил, что ознакомился с большим количеством обращений россиян, которые поступили на «Прямую линию с Владимиром Путиным».

«Мы говорим о миллионах обращений, есть сотни, среди них, таких выпадов, эскапад в отношении президента, но практически нет оппозиционных обращений», — отметил он.

Дмитрий Песков даже предложил пример обращения, которое бы он и президент России Владимир Путин посчитали оппозиционным, но в тоже время конструктивным.

«Что такое оппозиционное обращение? Вот Вы делаете то-то в отношении детских пособий, я с вами не согласен и считаю, что это надо делать так, если бы я был на Вашем месте, я проводил бы вот такую политику. Это была бы оппозиция Путину», — объяснил пресс-секретарь главы РФ.

Он подчеркнул, что с такой позицией российский лидер готов общаться и «готов воспринимать их как своих визави».

«К сожалению, таких конструктивных предложений в этом огромном массиве я не нашел», — посетовал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков также добавил, что Владимир Путин безусловно считает, что собрания людей в той или иной форме, митинги в законном формате, в законном режиме являются демократической формой изъявления воли людей, механизмом доведения настроений людей до власти. Президент России понимает и приветствует такой подход.

«Но он абсолютно не готов приветствовать и не готов одобрять незаконные мероприятия, тем более провокационного характера», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что 12 июня в Москве прошли сразу две акции: одна была согласованная и проходила на проспекте Сахарова, а вторую, несанкционированную акцию, группа активисты решила провести на Тверской улице, которая была отдана под фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи. Собрание».

Участники несогласованной акции были задержаны. Их, по данным московской полиции, оказалось более 150 человек. Всего в акции на Тверской приняло участие около 4,5 тысяч человек.

«Все острые обращения, критику, все выпады в адрес президента мы обязательно собираем в отдельной папочке и накануне передаем президенту, чтобы он был в курсе», — также рассказал пресс-секретарь российского президента.

При этом Дмитрий Песков отметил, что в адрес главы РФ поступает много эмоциональных комментариев, которые ответа не предполагают.

По словам официального представителя Кремля, Владимира Путина «по-человечески задевают крики о помощи, связанные с бездействием, с черствостью властей и чиновников».

«Субстантивные обращения критического характера — на них мы пытаемся найти ответы, эта проблема добавляется в перечень проблем, которыми предстоит заниматься», — подчеркнул он.

Пришлось пресс-секретарю российского лидера ответить и на критику по формату прямой линии: якобы вопросы на ней всегда специально подготовлены и россияне, задающие проходят специальные тренировки.

«Это традиционная критика, и мы традиционно говорим, что эта критика несправедлива. Не секрет, что точки прорабатываются заранее, а вопросы собираются в течение недели. И не секрет, что со многими, кто задал вопросы, накануне прямой линии связываются и спрашивают, будет ли человек дома, если ему перезвонить во время прямой линии. Это совершенно нормально», — пояснил Песков.

При этом он подчеркнул, что речь всегда идет о «реальных вопросах конкретных граждан».

А вот вопросы международной политики россиян практически не интересуют.

«Расстановка приоритетов совсем разная. Международная проблематика была в последних рядах в десятке тем, которые поднимались несколькими миллионами граждан, обратившихся к Путину. Населению в меньшей мере интересны международные темы», — отметил официальный представитель Кремля.

Интерес к этим вопросам традиционно, по словам Дмитрия Пескова, подогревается журналистами, особенно западными. Именно с этим, считает пресс-секретарь российского лидера, был связан ответ Владимира Путина на вопрос телеканала Би-би-си об акциях протеста российской оппозиции, заданный после прямой линии.

Российский президент, как и прежде, настроен на диалог с международными партнерами и на выстраивание конструктивных отношений, не сомневается официальный представитель Кремля.

«Холодная война? Нет. Президент неоднократно говорил о своем желании выстраивать добрые отношения и о безальтернативности сотрудничества, особенно в жизненно важных областях. У Путина прагматичный настрой, ориентированный на интересы страны», — сказал он.

«Прямая линия» президента России Владимира Путина, которая стала пятнадцатой по счету, длилась 3 часа 56 минут. Глава РФ ответил почти на 70 вопросов.