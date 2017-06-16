Без комментариев: Пентагон о словах Путина о базировании атомных субмарин США

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Вашингтон, 16 февраля. В оборонном ведомстве Соединенных Штатов Америки оставили без комментариев слова Путина о местах дислокации своих атомных субмарин.

«Силы ВМС США несут боевое дежурство по всему миру в соответствии с международным правом. Мы не подтверждаем и не комментируем информацию об их дислокации», — цитирует слова представителя Пентагона Мишеля Бальданца РИА Новости.

Напомним, что накануне в ходе «Прямой линии» российский президент пояснил необходимость присутствия в Арктике систем контроля запуска ракет ввиду близости атомных подлодок Соединенных Штатов.