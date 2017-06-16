Ростуризм рассказал, где предпочитают отдыхать жители крупных городов России

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Москва, 16 июня. Продажи авиабилетов по внутренним направлениям в России выросли на 27% по сравнению с прошлым годом. По данным Ростуризма, чаще всего отдыхать на отечественные курорты едут жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Самары.

Специалисты Ростуризма составили рейтинг самых путешествующих городов России на основе данных о бронировании авиабилетов в мае 2017 года. Самыми востребованными курортами стали Сочи и Крым.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства, продажи авиабилетов по внутренним направлениям по сравнению с 2016 годом выросли на 27%, что поспособствовало снижению цен на перелеты. К примеру, средняя цена билетов в Сочи (туда-обратно) упала за год на четверть, в Крым — на 10%.

Кроме внутренних направлений, жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Самары чаще, чем путешественники из других регионов, летают и за границу. Основная масса туристов этим летом выбирает Турцию.