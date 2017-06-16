Греция получит 8,5 млрд евро от Еврокомиссии на погашение долгов

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Москва, 16 июня. Совет министров финансов еврозоны согласовал выделение Греции нового кредита в 8,5 млрд евро от Европейского механизма стабильности (ESM), говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Еврогруппы.

Кредит будет выделен после одобрения руководящими органами ESM. Сумму будут выдавать частями.

Как сообщает РИА Новости, первую часть из транша в размере 7,7 млрд евро переведут в начале июля. Остальные 0,8 млрд евро переведут Греции при выполнении Афинами определенных условий, не раньше осени.

Ожидается, что деньги пойдут на текущие финансовые потребности страны, погашение задолженности и, возможно, место для создания денежных запасов.