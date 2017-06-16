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Россия
СМИ сообщили о переезде в 2018 году 4 министерств в «Москва-Сити»
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СМИ сообщили о переезде в 2018 году 4 министерств в «Москва-Сити»

5:35  16 Июня 2017
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СМИ сообщили о переезде в 2018 году 4 министерств в «Москва-Сити»

Москва, 16 июня. В правительстве России прорабатывается вопрос о переезде в 2018 году четырех министерств в «Москва-Сити».

Как пишет «Коммерсантъ», в новые офисы перебазируются сотрудники российских Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпромторга и Минстроя, главы которых коллегиально обратились к Дмитрию Медведеву с таким предложением.

Самым весомым аргументов в пользу переезда называется существенная экономия бюджетных средств. Ожидается, что после переезда в «Москва-Сити» только на платежах за ЖКУ можно будет ежегодно экономить до 1 млрд рублей.

Также отмечается, что переезд не потребует затрат из бюджета, так как в дальнейшем планируется продажа зданий, которые министерства занимают сейчас. Как отмечает издание, новые офисы ведомств будут располагаться в здание комплекса «IQ-квартал».

#россия #дмитрий медведев #москва #москва-сити
Константин Терехов
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