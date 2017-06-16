Пенс нанял адвоката для помощи в «российском деле»

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Вашингтон, 16 июня. Вице-президент США Майкл Пенс нанял для помощи в расследовании «российского вмешательства» в выборы 2016 года стороннего адвоката. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, Пенс нанял бывшего прокурора штата Вирджиния Ричарда Каллена, представляющего компанию McGuire Woods.

«Я могу подтвердить, что вице-президент нанял Ричарда Каллена из фирмы McGuire Woods, чтобы помочь ему в ответах на запросы спецпрокурора Минюста США», — сообщил представитель Пенса Джэррод Эджен.

Каллен будет помогать Пенсу отвечать на запросы спецпрокурора Минюста Роберта Мюллера и комитетов сената и палаты представителей конгресса США.

Издание отмечает, что Макл Пенс искал адвоката в течение нескольких недель и рассматривал различные кандидатуры. Оплата услуг Ричарда Каллена будет производиться не из бюджетных средств.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что СМИ в США рассказали о «российских кибератаках» в 39 штатах.