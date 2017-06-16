Но Пороховом заводе в Казани вновь тушат мощный пожар

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Казань, 16 июня. Мощный пожар, возникший на Пороховом заводе в Казани, вновь заставил понервничать спасателей. Чтобы справиться с огнем, пожарным понадобилось несколько часов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, сообщение о возгорании на Казанском пороховом заводе на улице 1 Мая, 14, поступило в 2.45 мск в ночь на пятницу.

К моменту прибытия первых пожарных полыхало одно из отдельно стоящих зданий на территории завода.

«Угрозы для населения Казани нет. Ведется мониторинг окружающей среды», — говорится в сообщении МЧС РФ.

К четырем часам утра пожар был локализован на площади 400 кв. метров. Еще спустя 22 минуты удалось ликвидировать открытое горение. В сообщении спасательного ведомства подчеркивается, что во время ЧП никто не пострадал. В общей сложности к тушению огня привлекали 99 человек и 34 единицы техники.

Отметим, как сообщают очевидцы в соцсетях, перед пожаром был слышен звук сильного взрыва. Пламя было видно на много километров. «Было 3 хлопка, а потом зарево… (хлопки такие как будто по железу ударили)», — пишет один из пользователей сообщества «ВКонтакте» «Казань онлайн».

Отметим, за последнее время это уже второй случай возгорания на Казанском пороховом заводе. 24 марта при тушении пожара погиб Эдуард Илларионов, пожарный, начальник караула спецчасти №35. Илларионов был посмертно представлен к ордену Мужества. Кроме того, спасатели Кирилл Мигачев, Артур Хузин, Владимир Совенко и Марсель Исмагилов представлены к медали «За отвагу».