Фото жуткой аварии в Кемерово с участием «УАЗа» и «Жигулей» появилось в Сети

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Кемерово, 16 июня. Жители Кемерова выложили в социальные сети фотографии жуткого дорожно-транспортного происшествия с участием «УАЗа» и «Жигулей».

Как сообщает «Газета.ru», авария случилась накануне во второй половине дня – дорогу не разделили две отечественные автомашины – «УАЗ» и «Жигули». Удар был такой силы, что автомобили разбросало по дороге.

По предварительным данным, в ДТП никто не погиб, однако есть пострадавшие. Что стало причиной аварии, и кто в ней виноват – предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.