Спасатели обнаружили пропавшую в Петербурге женщину с младенцем, ребенок погиб

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Санкт-Петербург, 16 июня. Обнаружена женщина, пропавшая с грудным ребенком в Юнтоловском заказнике.

В Юнтоловском заказнике обнаружена пропавшая с младенцем женщина. По предварительным данным, ребенок погиб, его бабушка жива. В настоящее время ей оказывают медицинская помощь на месте, скоро женщину вынесут на носилках из леса, сообщает Life.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне бабушка с внучкой пропали на территории Юнтоловского заказника. Около 13.00 женщина ушла гулять с ребенком в лес. В последний раз она выходила на связь около 15.30, в четверг.