Путин: За власть в РФ должны конкурировать национально ориентированные люди

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Москва, 16 июня. Конкуренция во власти в РФ должна быть между национально ориентированными людьми, заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

«Что касается смены власти, то она, безусловно, должна быть и, безусловно, в этих процессах должна наблюдаться здоровая конкуренция. Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными. Но, в конечном итоге, еще раз повторяю, все-таки граждане России принимают окончательное решение», — подчеркнул он.

Сегодня на телеканале Showtime вышла в эфир финальная серия документального цикла о Путине, снятого Стоуном. В его основу легло записанное интервью. Зрители Первого канала смогут увидеть фильм четыре вечера подряд, начиная с 19 июня.