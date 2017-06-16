Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин: За власть в РФ должны конкурировать национально ориентированные люди
Triangle Created with Sketch.

Путин: За власть в РФ должны конкурировать национально ориентированные люди

4:56  16 Июня 2017  /обновлено: 5:05  16 Июня 2017
102

Конкуренция во власти в РФ должна быть между национально ориентированными людьми — Путин

Москва, 16 июня. Конкуренция во власти в РФ должна быть между национально ориентированными людьми, заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. 

«Что касается смены власти, то она, безусловно, должна быть и, безусловно, в этих процессах должна наблюдаться здоровая конкуренция. Но эта конкуренция должна наблюдаться между людьми национально ориентированными. Но, в конечном итоге, еще раз повторяю, все-таки граждане России принимают окончательное решение», — подчеркнул он.

Сегодня на телеканале Showtime вышла в эфир финальная серия документального цикла о Путине, снятого Стоуном. В его основу легло записанное интервью. Зрители Первого канала смогут увидеть фильм четыре вечера подряд, начиная с 19 июня. 

#путин
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть