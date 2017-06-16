Путин: Не в деньгах счастье

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Москва, 16 июня. В ходе интервью, взятого для фильма американского режиссера Оливера Стоуна, президент Владимир Путин заявил, что никогда не стремился к материальному успеху и накоплению. Президент напомнил Стоуну российскую поговорку о том, что «в гробу карманов нет».

«Не думаю, что богатство это большое счастье, — сказал Путин в ходе беседы со Стоуном, напомнив, что в условиях кризиса богатому человеку приходится напрягаться, чтобы сберечь имеющиеся у него деньги. — Только головная боль от этого». «У вас есть свое мнение, у вас есть талант, вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный счет, — напомнил президент американскому режиссеру. — Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь».

В ходе беседы с Оливером Стоуном Путин заявил, что у него нет приписываемых ему богатств и огромных счетов на Кипре.