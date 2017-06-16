Путин: США отказались от совместной работы по регулированию киберпространства

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Москва, 16 июня. Россия обращалась к США с предложением совместно выработать правила поведения государств в киберсфере, рассказал президент Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, однако не получила ответа на свои предложения.

По словам Владимира Путина, соперничество в киберсфере между технологически развитыми государствами — очень опасная ситуация и последствия обострений в таких случаях могут быть «тяжелыми даже трагическими». Россия, по словам президента, не раз обращалась к США с предложениями совместно установить международные правила поведения в киберпространстве, однако американская сторона даже не ответила на эти предложения.