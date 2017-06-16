Путин: США отказались от совместной работы по регулированию киберпространства
Москва, 16 июня. Россия обращалась к США с предложением совместно выработать правила поведения государств в киберсфере, рассказал президент Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, однако не получила ответа на свои предложения.
По словам Владимира Путина, соперничество в киберсфере между технологически развитыми государствами — очень опасная ситуация и последствия обострений в таких случаях могут быть «тяжелыми даже трагическими». Россия, по словам президента, не раз обращалась к США с предложениями совместно установить международные правила поведения в киберпространстве, однако американская сторона даже не ответила на эти предложения.
«Это, конечно, очень опасное направление соперничества и здесь нужны какие-то правила игры. Я не хотел бы говорить, но вы меня вынуждаете, вытаскиваете из меня эту информацию, — отметил Путин. — Полтора года назад, в 2015 году, осенью, мы сделали предложение нашим американским партнерам проработать эти вопросы и заключить соответствующее соглашение о правилах поведения в этой сфере. Американская сторона промолчала и не ответила нам».