Путин о затратах на оборону: Военным всегда мало

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Москва, 16 июня. Военным всегда мало тех средств, которые им предоставляют. Эта тема обсуждалась в ходе интервью, которое президент России Владимир Путин дал режиссеру Оливеру Стоуну. Глава государства подчеркнул, что вокруг сумм, выделяемых на оборону, всегда ходят споры. Но он посчитал, что американским налогоплательщикам следует серьезно задуматься о том, сколько на это тратит США.

«Есть проблемы в стране — система образования, здравоохранения, проблемы пенсионного обеспечения, социальной поддержки, наконец, государственного долга — почти 20 триллионов долларов. Военным всегда мало тех средств, которые им предоставляет государство. Поверьте мне, что и у нас идут такие же споры», — сказал Путин.

Голливудский режиссер снял документальный фильм, посвященный российскому президенту. Сегодня зрители телеканала Showtime посмотрели финальную серию цикла. На российском ТВ его премьера состоится 19 июня.