Путин рассказал Стоуну, когда состоится встреча с Трампом

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Москва, 16 июня. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится тогда, когда действующая администрация Соединенных Штатов будет готова к практической работе совместно с властями РФ. Такое заявление Путин сделал в ходе интервью, взятого американским режиссером Оливером Стоуном.

Путин выразил уверенность в том, что встреча на высшем уровне между президентами США и РФ состоится.

«Я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это», — ответил Путин на вопрос Стоуна о встрече с Трампом.

В настоящее время, однако, американскому президенту предстоит сложное выстраивание отношений с его внутренними партнерами, такими как Пентагон и Госдепартамент, а также сенат и конгресс США, и враждебная Трампу Демократическая партия, поэтому время для встречи еще не пришло.