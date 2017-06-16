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Политика
Путин рассказал Стоуну, когда состоится встреча с Трампом
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Путин рассказал Стоуну, когда состоится встреча с Трампом

4:40  16 Июня 2017  /обновлено: 5:22  16 Июня 2017
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Путин рассказал Стоуну, когда состоится встреча с Трампом

Москва, 16 июня. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится тогда, когда действующая администрация Соединенных Штатов будет готова к практической работе совместно с властями РФ. Такое заявление Путин сделал в ходе интервью, взятого американским режиссером Оливером Стоуном.

Путин выразил уверенность в том, что встреча на высшем уровне между президентами США и РФ состоится.

«Я думаю, что мы когда-нибудь увидимся, наверняка. Но мы никак не торопим это», — ответил Путин на вопрос Стоуна о встрече с Трампом.

В настоящее время, однако, американскому президенту предстоит сложное выстраивание отношений с его внутренними партнерами, такими как Пентагон и Госдепартамент, а также сенат и конгресс США, и враждебная Трампу Демократическая партия, поэтому время для встречи еще не пришло.

«Когда администрация США будет готова к практической работе, мы немедленно ответим», — сказал Путин.

#путин
Валентин Меликов
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