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Политика
Путин: Мы не торопимся на встречу с Трампом
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Путин: Мы не торопимся на встречу с Трампом

4:13  16 Июня 2017
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Путин: Мы не торопимся на встречу с Трампом

Москва, 16 июня. Владимир Путин заявил, что не торопиться на встречу с Трампом, но когда администрация США будет готова к практической работе, Россия не будет медлить с ответом.

#владимир путин #россия #сша
Алексей Громов
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