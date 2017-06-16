Путин: Мы не торопимся на встречу с Трампом
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Москва, 16 июня. Владимир Путин заявил, что не торопиться на встречу с Трампом, но когда администрация США будет готова к практической работе, Россия не будет медлить с ответом.
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Москва, 16 июня. Владимир Путин заявил, что не торопиться на встречу с Трампом, но когда администрация США будет готова к практической работе, Россия не будет медлить с ответом.