Эрдоган пообещал США ответить на выдачу ордеров на арест его охранников

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Анкара, 16 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал США дать политический и юридический ответ на выдачу ордеров на арест своих охранников. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на выступлении в президентском дворце в Анкаре.

«Турция будет бороться против решения американских властей политическими и юридическими методами», — заявил президент Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время его визита в США в 40-50 метрах от места его пребывания проводили акцию сторонники «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и «Террористической организации фетхуллахистов» (FETO). По словам турецкого лидера, полиция США при этом бездействовала.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что полиция Вашингтона выдала несколько ордеров на арест охранников Реджепа Тайипа Эрдогана, которые участвовали в конфликте с митингующими во время визита президента Турции в США. Драка сотрудников охраны с противниками Эрдогана произошла 15 мая текущего года. В столкновениях пострадали девять человек.