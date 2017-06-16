Владимир Путин рассказал Стоуну о ключевой задачи России

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. Владимир Путин в документальном фильме Оливера Стоуна назвал ключевой задачей укрепление России, а не попытки оправдаться в чем либо перед Западом.

«Наша цель заключается не в том, что мы должны кому-то что-то доказывать! Наша цель заключается в том, чтобы укреплять Российскую Федерацию», — заявил Владимир Путин на канале Showtime.

Напомним, в России многосерийный фильм режиссера Оливера Стоуна покажут в эфире Первого канала с 19 по 22 июня.

