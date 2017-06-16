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Владимир Путин рассказал Стоуну о ключевой задачи России
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Владимир Путин рассказал Стоуну о ключевой задачи России

5:01  16 Июня 2017  /обновлено: 5:05  16 Июня 2017
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Путин рассказал Стоуну о ключевой задачи России

Москва, 16 июня. Владимир Путин  в документальном фильме Оливера Стоуна назвал ключевой задачей укрепление России, а не попытки оправдаться в чем либо перед Западом.

«Наша цель заключается не в том, что мы должны кому-то что-то доказывать! Наша цель заключается в том, чтобы укреплять Российскую Федерацию», — заявил Владимир Путин на канале Showtime.

Напомним, в России многосерийный фильм режиссера Оливера Стоуна покажут в эфире Первого канала с 19 по 22 июня.
 

#владимир путин
Константин Терехов
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