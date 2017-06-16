Путин назвал чушью заявления о наличии у него банковских счетов на Кипре

В Избранное

Скопировать

Москва, 16 июня. Владимир Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре.

Об этом российский лидер заявил в эфире документального многосерийного фильма Оливера Стоуна «Путин», показ которого завершился на американском телеканале Showtime.

Российский президент назвал несерьезными утверждения о якобы имеющихся у него банковских счетов на Кипре. «Нет, нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы», — резюмировал Путин.

Добавим, что российские зрители увидят документальную ленту о российском президенте на следующей неделе – Первый канал будет показывать картину с 19 по 22 июня сразу после программы «Время».