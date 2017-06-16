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Весь мир
Путин назвал чушью заявления о наличии у него банковских счетов на Кипре
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Путин назвал чушью заявления о наличии у него банковских счетов на Кипре

4:51  16 Июня 2017  /обновлено: 4:56  16 Июня 2017
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Путин назвал чушью заявления о наличии у него счетов на Кипре

Москва, 16 июня. Владимир Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре.

Об этом российский лидер заявил в эфире документального многосерийного фильма Оливера Стоуна «Путин», показ которого завершился на американском телеканале Showtime.

Российский президент назвал несерьезными утверждения о якобы имеющихся у него банковских счетов на Кипре. «Нет, нет и никогда не было. Чушь это все. Если бы это было, то давно предъявили бы», — резюмировал Путин.

Добавим, что российские зрители увидят документальную ленту о российском президенте на следующей неделе – Первый канал будет показывать картину с 19 по 22 июня сразу после программы «Время».

#владимир путин
Константин Терехов
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