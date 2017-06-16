Путин рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину

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Москва, 16 июня. Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к деятельности Иосифа Сталина.

«Это очень сложная фигура, и я выступаю против как чрезмерной демонизации Сталина, так и против того, чтобы забывали об ужасах сталинизма», — рассказал российский лидер о своем отношении к бывшему советскому лидеру.

«Иосиф Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом», — добавил Владимир Путин.

Напомним, что президент России стал героем документального фильма «Путин», показ которого завершается на американском телеканале Showtime. В РФ картина будет показана в эфире Первого канала с 19 по 22 июня

