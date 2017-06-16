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Путин вновь ушел от ответа по поводу участия в выборах президента 2018-го года
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Путин вновь ушел от ответа по поводу участия в выборах президента 2018-го года

4:21  16 Июня 2017  /обновлено: 5:10  16 Июня 2017
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Путин вновь ушел от ответа по поводу участия в выборах-2018

Москва, 16 июня. Владимир Путин ушел от ответа на вопрос Оливера Стоуна по поводу участия в выборах президента России в 2018 году.

Вопрос был задан в четвертой заключительной серии документального фильма «Путин», показ которого завершается на американском кабельном канале Showtime.

«Выборы президента 2018-го года – это такая вещь, в которой все-таки должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду», — заявил российский лидер.

Добавим, что в России документальный фильм «Путин» будет показан на Первом канале уже на следующей неделе: с понедельника по четверг включительно сразу после программы «Время».
 

#владимир путин
Константин Терехов
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