Путин вновь ушел от ответа по поводу участия в выборах президента 2018-го года

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Москва, 16 июня. Владимир Путин ушел от ответа на вопрос Оливера Стоуна по поводу участия в выборах президента России в 2018 году.

Вопрос был задан в четвертой заключительной серии документального фильма «Путин», показ которого завершается на американском кабельном канале Showtime.

«Выборы президента 2018-го года – это такая вещь, в которой все-таки должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду», — заявил российский лидер.

Добавим, что в России документальный фильм «Путин» будет показан на Первом канале уже на следующей неделе: с понедельника по четверг включительно сразу после программы «Время».

