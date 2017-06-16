Путин заявил, что Запад не замечал большую открытость России к сотрудничеству

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Москва, 16 июня. Страны Запада никогда не замечали большую открытость России и готовность сотрудничать. Об этом Владимир Путин рассказал в эфире документальной ленты Оливера Стоуна.

«Представьте себе - на наших заводах по производству ядерного оружия находились американские наблюдатели. Степень доверия и открытости России была просто запредельны», - заявил президент России.

Однако, констатировал Путин «этого, к сожалению, никто не захотел ни заметить, ни оценить». Добавим, что в России фильм «Путин» покажут на Первом канале с 19 по 22 июня.

