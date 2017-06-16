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Весь мир
Путин заявил, что Запад не замечал большую открытость России к сотрудничеству
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Путин заявил, что Запад не замечал большую открытость России к сотрудничеству

4:14  16 Июня 2017  /обновлено: 4:18  16 Июня 2017
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Путин заявил, что Запад не замечал открытость России к сотрудничеству

Москва, 16 июня. Страны Запада никогда не замечали большую открытость России и готовность сотрудничать. Об этом Владимир Путин рассказал в эфире документальной ленты Оливера Стоуна.

«Представьте себе - на наших заводах по производству ядерного оружия находились американские наблюдатели. Степень доверия и открытости России была просто запредельны», - заявил президент России.

Однако, констатировал Путин «этого, к сожалению, никто не захотел ни заметить, ни оценить». Добавим, что в России фильм «Путин» покажут на Первом канале с  19 по 22 июня.
 

#владимир путин
Константин Терехов
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