Путин: РФ не проводила кибератаки на США во время выборов
В Избранное
Москва, 16 июня. Владимир Путин заявил, что Россия не проводила кибератаки на США во время выборов президента.
Об этом российский лидер рассказал в четвертной заключительной серии документального фильма Оливера Стоуна «Путин», показ которого завершается на американском телеканале Showtime.
«Мы не занимались никакими кибератаками. Да и трудно себе представить, чтобы любая другая страна, включая даже такую страну, как нашу, могла серьезно повлиять на ход избирательной кампании и на ее результаты», - заявил Путин.
Комментарии