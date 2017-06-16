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Путин: РФ не проводила кибератаки на США во время выборов
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Путин: РФ не проводила кибератаки на США во время выборов

4:04  16 Июня 2017  /обновлено: 4:11  16 Июня 2017
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Путин: Россия не проводила кибератаки на США во время выборов

Москва, 16 июня. Владимир Путин заявил, что Россия не проводила кибератаки на США во время выборов президента.

Об этом российский лидер рассказал в четвертной заключительной серии документального фильма Оливера Стоуна «Путин», показ которого завершается на американском телеканале Showtime.

«Мы не занимались никакими кибератаками. Да и трудно себе представить, чтобы любая другая страна, включая даже такую страну, как нашу, могла серьезно повлиять на ход избирательной кампании и на ее результаты», - заявил Путин.
 

 

#владимир путин
Константин Терехов
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