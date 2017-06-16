Путин: РФ не проводила кибератаки на США во время выборов

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Москва, 16 июня. Владимир Путин заявил, что Россия не проводила кибератаки на США во время выборов президента.

Об этом российский лидер рассказал в четвертной заключительной серии документального фильма Оливера Стоуна «Путин», показ которого завершается на американском телеканале Showtime.