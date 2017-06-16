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Будете битым: Путин рекомендовал Оливеру Стоуну готовиться к нападкам в США
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Будете битым: Путин рекомендовал Оливеру Стоуну готовиться к нападкам в США

4:25  16 Июня 2017  /обновлено: 5:02  16 Июня 2017
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Будете битым: Путин рекомендовал Оливеру Стоуну готовиться к нападкам в США

Москва, 16 июня. В завершение съемок фильма американского режиссера Оливера Стоуна с интервью с Путиным российский президент поблагодарил режиссера за его вопросы и предупредил, что того ожидают нападки в США. Стоун признал, что такое возможно, однако он готов к критике.

«Спасибо вам за ваше время, ваши вопросы, за въедливость. Вас еще никогда в вашей жизни не били?  — спросил Путин у Стоуна, в ответ на что режиссер признал, что бывало в его жизни и такое. — Тогда вам не привыкать. Потому что вам достанется».

«Это того стоит, если принесет больше мира и самосознания в мире», — ответил американский режиссер.

#путин
Валентин Меликов
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