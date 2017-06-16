Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин: Россия и США сталкиваются с общими угрозами
Triangle Created with Sketch.

Путин: Россия и США сталкиваются с общими угрозами

4:33  16 Июня 2017  /обновлено: 4:43  16 Июня 2017
68

Путин пять

Москва, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США сталкиваются с общими угрозами. Об этом он говорил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Российский лидер напомнил об исторических фактах и привел примеры реалий современной жизни. 

«Мы поддерживали борьбу США за независимость, мы были союзниками в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Сейчас у нас общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству», — сказал президент.

Эта беседа легла в основу четырехсерийного документального фильма. Его российская премьера состоится 19 июня на Первом канале.

 

#путин
Кира Мирова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть