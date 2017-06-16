Путин: Россия и США сталкиваются с общими угрозами

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Москва, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США сталкиваются с общими угрозами. Об этом он говорил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Российский лидер напомнил об исторических фактах и привел примеры реалий современной жизни.

«Мы поддерживали борьбу США за независимость, мы были союзниками в Первой мировой войне, во Второй мировой войне. Сейчас у нас общие угрозы, связанные с международным терроризмом, с бедностью во всем мире, с деградацией окружающей среды, которая реально угрожает всему человечеству», — сказал президент.

Эта беседа легла в основу четырехсерийного документального фильма. Его российская премьера состоится 19 июня на Первом канале.