Путин посоветовал налогоплательщикам США задуматься о чрезмерных расходах на оборону

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Москва, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин посоветовал налогоплательщикам США задуматься о расходах на оборону. Об этом шла речь в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

«Соединенные Штаты тратят на оборону больше, чем совокупные траты на оборону всех стран мира вместе взятых. Я думаю, что об этом должны подумать и американские налогоплательщики. Военным всегда мало тех средств, которые им предоставляет государство. Поверьте мне, что и у нас идут такие же споры», — сказал Путин.

Напомним, сегодня на телеканале Showtime завершается показ документального фильма о российском президенте. Планируется, что на Первом канале его можно будет увидеть с 19 июня.