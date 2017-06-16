Путин: Россия не обвиняет США в организации кибератаки на банки РФ в 2016 году

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Москва, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не утверждает, что кибератака на банки РФ в прошлом году велась со стороны США. Об этом глава государства говорил в беседе с известным режиссером Оливером Стоуном.

«Действительно, была информация о том, что такая атака готовится. У нас не было стопроцентной уверенности. Но на всякий случай представители банковского сообщества обратились в СМИ и информировали своих клиентов, население, что такие атаки возможны и что они призывают людей не беспокоиться, не нервничать, не обращаться за снятием своих вкладов. Мы не утверждаем, что это было со стороны Соединенных Штатов. У нас нет доказательств», — сказал Путин.

Напомним, в ноябре прошлого года была совершена массированная атака на финансовый сектор России. Объектами хакеров стали крупнейшие российские банки.

Интервью Путина легло в основу четырехсерийного документального фильма. Его показ завершается сегодня на телеканале Showtime. В России премьера состоится 19 июня на Первом канале.