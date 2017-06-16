СМИ рассказали, куда сбежали главари ИГИЛ из Ракки и Мосула

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Дамаск, 16 июня. Многие главари террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ) сбежали из сирийской Ракки и иракского Мосула в город Эль-Маядин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Associated Press.

Эль-Маядин находится на границе Сирии и Ирака на берегу реки Евфрат в 190 км к северо-востоку от Ракки.

Напомним, в октябре 2016 года иракская армия с поддержкой международной коалиции начала освобождение крупнейшего оплота ИГИЛ в стране города Мосул. Ракка считается неофициальной столицей террористической организации. В 2016 году международная коалиция заявила о начале операции по освобождению города.

* Организация запрещена на территории РФ.