Путин о докладе США о «российском вмешательстве в выборы»: Ничего конкретного

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Москва, 16 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что читал докладе США о «российском вмешательстве в выборы», но конкретики в нем не увидел. Об этом он говорил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

«Одна спецслужба говорит, что это высокая степень возможности вмешательства России. Другая говорит, что не такая высокая степень уверенности, они только делают выводы, исходя из анализа ситуации. Ничего конкретного», — сказал президент.

Напомним, 6 января ЦРУ и ФБР опубликовали заявление, в котором обвинили Россию во вмешательстве в ход выборов в США, однако ни одного доказательства предоставлено не было.

Сегодня на телеканале Showtime завершается показ документального цикла, который стал результатом интервью Путина. Премьера на российском ТВ состоится 19 июня.