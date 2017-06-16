Песков назвал абсурдными претензии к России по минским договоренностям

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Москва, 16 июня. Заявления о невыполнении Москвой минских соглашений абсурдны, поскольку противостояние в Донбассе носит исключительно внутриукраинский характер и его прекращение зависит от Киева. Об этом в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все многочисленные заявления наших партнеров о том, что Москва должна что-то выполнить в минских договоренностях, они абсурдны. Эта абсурдность видна невооруженным глазом после беглого прочтения текста минских договоренностей», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России также назвал минские договоренности безальтернативным документом и отметил, что вопрос прекращения конфликта на Украине полностью зависит от Киева.