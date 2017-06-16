Путин: США всегда вмешивались в выборы в РФ

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Москва, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что США всегда вмешивались в выборы в России, а особенно агрессивно — в 2012 году. Такую же политику Соединенные Штаты ведут на всем постсоветском пространстве. Об этом глава государства говорил в интервью известному голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Американские партнеры знают об этом, я и экс-госсекретарю Джону Керри говорил, и экс-президенту Бараку Обаме говорил. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные», — сказал Путин.

На основе этого интервью с российским президентом Стоун сделал документальный фильм. Его показ сегодня завершается на телеканале Showtime. Российская премьера запланирована на 19 июня.