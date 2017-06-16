Сирия: российская военная полиция установила лагерь в Хаме

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 16 июня. Российская военная полиция установила лагерь в сирийской провинции Хама. Об этом в социальной сети Facebook сообщает Tishreen newspaper.

Напомним, ранее сообщалось, что силы Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Харб Нафса в южной части провинции Хама предприняли неудачную атаку на позиции подконтрольного вооруженной оппозиции отряда исламистов. В результате столкновения боевики уничтожили принадлежащий правительственным войскам бульдозер. Данных о потерях с обеих сторон нет.