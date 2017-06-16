СК проверит жалобу матери-одиночки из Забайкалья Путину на непригодное жилье

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Чита, 16 июня. Следственный комитет назначил доследственную проверку после жалобы жительницы Забайкалья Натальи Калининой президенту России Владимиру Путину на предоставление непригодного жилья. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.

«По данному факту организована доследственная проверка. Следователи опросят женщину, проведут обследование ее жилья, истребуют и изучат необходимые документы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что следственные органы дадут правовую оценку действиям должностных лиц и по результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, воспитывающая дочь одна жительница Забайкалья Наталья Калинина озвучила жалобу во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Женщина рассказала, что осталась без жилья весной 2015 года, когда степной пожар полностью уничтожил село Шивия. Калинина отметила, что ей было предоставлено жилье, но оно оказалось непригодным для проживания.