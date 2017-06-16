Сбербанк протестировал спецдрон для доставки наличных денег

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Москва, 16 июня. Сбербанк России впервые провел испытания беспилотного летательного аппарата для доставки наличных денежных средств. Об этом сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Лев Хасис.

Хасис отметил, что минувший день стал важным для истории финансового учреждения. Реальная доставка денег от кассы до инкассаторского автомобиля была выполнена успешно. При этом дрон двигался на скорости 180 км/ч, — сказал Хасис.

Впрочем, беспилотник на данном этапе пролетел лишь десять метров. Испытания будут продолжены, — пообещал первый заместитель председателя Сбербанка.

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