Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин в курсе всех прозвучавших на «Прямой линии» замечаний в свой адрес — Песков
Triangle Created with Sketch.

Путин в курсе всех прозвучавших на «Прямой линии» замечаний в свой адрес — Песков

2:25  16 Июня 2017
134

Путин в курсе всех прозвучавших на «Прямой линии» замечаний в свой адрес — Песков

Москва, 16 июня. Президенту России Владимиру Путину известно обо всех критических замечаниях в его адрес, прозвучавших в ходе подготовки к 15-й «Прямой линии» с главой государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что обращения и негативные отзывы анализируются особенно тщательно.

Президент России ответит на наиболее значимые замечания,  — сказал Песков.

#владимирпутин #дмитрийпесков
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть