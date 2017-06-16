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Москва, 16 июня. Президенту России Владимиру Путину известно обо всех критических замечаниях в его адрес, прозвучавших в ходе подготовки к 15-й «Прямой линии» с главой государства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что обращения и негативные отзывы анализируются особенно тщательно.